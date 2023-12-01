МО РФ сообщило, что потери ВСУ на купянском направлении составили до 35 военных

По данным военного ведомства, ВСУ также потеряли два танка, три пикапа и станцию РЭБ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Потери ВСУ на купянском направлении составили до 35 военных, 2 танка и 3 пикапа, а также станция РЭБ за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 30-й механизированных бригад ВСУ, 101-й, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка и Кулаговка Харьковской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, 2 танка, 3 пикапа, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - сообщили там.