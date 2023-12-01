МО РФ сообщило о перехвате системами ПВО двух ракет HARM

По данным военного ведомства, также перехвачены 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены 38 украинских беспилотников

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 2 противорадиолокационные ракеты HARM и 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, также уничтожены 38 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что также были уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Нырково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Горловка Донецкой Народной Республики, Новофедоровка Запорожской области, Скадовск и Софиевка Херсонской области.