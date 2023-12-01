Медведев отметил активное поступление на контракт в ВС РФ из Севастополя, Москвы и Чечни

Замглавы Совбеза сообщил, что "в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тыс. человек"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил активное поступление на службу по контракту в Вооруженные силы (ВС) РФ из Севастополя, Москвы и Чечни.

"Отмечу системный подход руководства ряда субъектов Федерации, в частности столицы, то есть Москвы, Севастополя, Чеченской республики к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск", - сказал Медведев, открывая соответствующее совещание, которое он провел во время рабочей поездки в Сибирский федеральный округ.

Политик привел статистику Министерства обороны, согласно которой "в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тыс. человек".

Медведев отметил, что в Москве изначально было подготовлено много сервисов, которые стали модельными для работы на других территориях. "У Москвы, понятно, свои возможности, свои правила. Но тем не менее работа хорошо отлажена, о чем мы неоднократно говорили на таком же совещании в Центральном федеральном округе", - заметил он.

Говоря о Севастополе, Медведев подчеркнул, что этот город практически находится на линии фронта. "В то же время эта работа активно там ведется в весьма непростых условиях и большое количество военнослужащих заключили контракты там, понимая на самом деле вообще, что представляет из себя такая служба, не понаслышке зная, что и как происходит", - сказал он. Что касается Чечни, то, по словам Медведева, благодаря усилиям и действиям руководства республики на передовую для нужд объединенной группировки войск было направлено более 30 тыс. граждан. "В республике большая работа ведется по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач. Свыше 15 тыс. добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе", - пояснил политик.

На совещании Медведев предложил обсудить, как ведется работа по доукомплектованию войск контрактниками и добровольцами в Сибирском федеральном округе. Во время рабочей поездки политик также осмотрел сборный пункт в округе.