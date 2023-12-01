В Запорожской области на воинский учет встали более 2 тыс. человек

Губернатор региона Евгений Балицкий анонсировал начало выплат пенсий вставшим на воинский учет военным пенсионерам, которые проходили службу в украинской армии до мая 2014 года

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей Запорожской области встали на воинский учет в соответствии с российским законодательством. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"На сегодняшний день создано 44 военно-учетных стола, а на воинский учет уже поставлено свыше 2 тыс. человек", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в регионе начнут выплату пенсий вставшим на воинский учет военным пенсионерам, которые проходили службу в украинской армии до мая 2014 года, когда в Донецкой и Луганской областях прошли референдумы о самоопределении.