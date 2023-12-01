Коалиция США совершила в ноябре 43 нарушения полетов БПЛА над Сирией

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировали четыре нарушения двумя парами истребителей Rafale "коалиции"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Международная коалиция во главе с США совершила в небе над Сирией за ноябрь 43 нарушения, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"За ноябрь со стороны "коалиции" зафиксировано 43 случая нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил контр-адмирал.

Также в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения двумя парами истребителей Rafale "коалиции".