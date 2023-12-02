Минобороны запустило спецраздел "В памяти непрерванный полет" ко Дню Неизвестного Солдата

В нем представили рассекреченные архивные материалы, благодаря которым удалось восстановить имена членов экипажа найденного поисковиками самолета МБР-2

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минобороны ко Дню Неизвестного Солдата, который отмечается 3 декабря, запустило специальный раздел "В памяти непрерванный полет" о воссозданной истории экипажа самолета МБР-2. Об этом сообщили в военном ведомстве.

По информации Минобороны, борт обнаружили в начале 2023 года поисковики отряда "Находка" на озере Дехино Новгородской области, его судьбу помогли воссоздать работники Центрального архива МО.

В разделе опубликованы рассекреченные архивные материалы, благодаря которым удалось восстановить имена всех членов экипажа (Новоселов, Репин, Гаврилов, Снегур, Мурашев, Гольберг) и выяснить детали произошедшего. Согласно документам, самолет принадлежал 15-й отдельной авиационной эскадрилье ВВС Балтийского флота. Она базировалась у селения Кихельконна на острове Эзель (Сааремаа) и с самого начала Великой Отечественной войны выполняла боевые задачи.

День Неизвестного Солдата учрежден федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России" 4 ноября 2014 года. Эта дата призвана увековечить воинскую доблесть и подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.

Об истории

В августе 1941 года летчики эскадрильи обеспечивали тыл сводной группы бомбардировщиков, которые с острова Эзель совершали налеты на Берлин. В сентябре того же года там высадились немецко-фашистские войска. Ввиду этого экипажи гидросамолетов МБР-2 приступили к эвакуации местного гарнизона и перебазированию в Ораниенбаум.

Как показывают опубликованные страницы из книги учета потерь 15-й отдельной авиационной эскадрильи, вечером 18 сентября 1941 года, эвакуируя личный состав и документы с Эзеля, в небо поднялся гидросамолет старшего лейтенанта Валентина Новоселова (именно эту машину в 2023 году обнаружили поисковики). В документе сообщается: "При перелете Кихельконна - Ораниенбаум предположительно сбит в районе островов. Судьба экипажа неизвестна".

Однако вскоре выяснилось, что в ходе полета экипаж МБР-2 сбился с пути и вынужден был совершить посадку на оккупированной территории. Поэтому в ведомости небоевых потерь и летных происшествий 15-й эскадрильи появилась новая запись: "Во время ночного перелета Кихельконна - Ораниенбаум из-за потери ориентировки экипаж сделал вынужденную посадку в районе озера Дехино Демяновского района Ленинградской области, оккупированной немецкими войсками. Самолет затоплен экипажем, сами, пробиваясь с окружения, в одну из ночей растерялись. Старший лейтенант Новоселов, добравшись до Москвы, доложил о случившемся. Судьба остальных неизвестна".

Продолжая пробиваться к своим, проходя мимо немецких постов, советский летчик 25 сентября 1941 года встретил красноармейскую конную разведку. В октябре его отправили в Москву, где он подробно доложил о происшествии. После этого он продолжил службу, которую закончил в 1949 году в звании майора.