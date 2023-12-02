МО РФ сообщило об уничтожении замаскированных опорных пунктов ВСУ

Их выявили во время разведки с помощью беспилотников, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы западной группировки Вооруженных сил РФ на купянском направлении уничтожили замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, работа велась из орудий "Рапира".

"На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчеты противотанковых орудий "Рапира" группировки войск "Запад" уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты ВСУ. Обнаружение подразделений противника осуществлялось военнослужащими разведывательного подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кадры объективного контроля тоже подтверждают - есть попадание по целям. Все снаряды легли точно", - говорится в сообщении.

"Работали по опорному пункту. Парни молодцы. Работают слаженно, четко. Отрабатываем и буквально сразу уходим", - сказал командир взвода с позывным Порох, его цитирует военное ведомство.

Корректируются удары при помощи беспилотников. Как отметили в Министерстве обороны, от передачи координат до выстрела проходит меньше минуты. "Большое скопление противника - это частные дома в основном. Они заселяются в заброшенные дома местных жителей, которые они покинули, там они скапливаются. Наши "птички" с неба выявляют, где ВСУ оборудуют новый пункт дислокации", - рассказал один из командиров взводов.

Другой разведчик, которого также цитирует военное ведомство, отметил, что разведка ведется непрерывно, каждый день.