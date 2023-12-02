МО РФ сообщило, что операторы дронов уничтожили отделение пехоты ВСУ под Артемовском

Также они ликвидировали два опорных пункта противника, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские десантники в районе Артемовска в ДНР с помощью FPV-дронов уничтожили два опорных пункта и отделение бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве пояснили, что с воздуха были обнаружены два наблюдательных пункта, расположившихся в развалинах домов в населенном пункте, который находится северно-западнее Артемовска. Кроме того, в лесопосадке обнаружили скопление бойцов противника. "Расчеты FPV-дронов умело спланировали и массированным ударом нескольких аппаратов поразили противника в укрытиях опорных пунктов и полуразрушенных зданий, не оставив им шансов на спасение жизни. Всего было уничтожено два наблюдательных пункта и более отделения украинских солдат", - сказано в сообщении.