Российские войска сорвали высадку десанта ВСУ в Херсонской области

Операторы уничтожили несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава, отметили в Минобороны РФ

ТАСС, 2 декабря. Российские войска в Херсонской области уничтожили десант Вооруженных сил Украины, который собирался высадиться на левый берег Днепра, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег реки для высадки. Для их уничтожения командованием одного из соединений ВДВ было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет". Операторы уничтожили все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава и другие материальный средства украинских формирований", - рассказали в ведомстве.