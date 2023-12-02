МО РФ показало кадры уничтожения штурмовых групп ВСУ в районе Клещеевки

Противник пытался подобраться к позициям российских войск, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) нанесли удары по штурмовым группам Вооруженных сил Украины, пытавшимся подобраться к позициям российских войск в районе Клещеевки ДНР.

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Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения огнем артиллерии боевиков ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка. Артиллеристы Южной группировки войск точными ударами уничтожили штурмовые группы ВСУ, пытающиеся скрытно подобраться к позициям российских войск. Точность нанесения удара и корректирование огня артиллерии осуществляют операторы БПЛА", - говорится в подписи к видео.