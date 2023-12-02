Оператор FPV-дрона "Упырь" уничтожил танк ВСУ, направив боеприпас прямо в люк наводчика

На кадрах объективного контроля видно, что после попадания в люк вражеский танк загорелся и вышел из строя

ТАСС, 2 декабря. Оператор FPV-дрона "Упырь" вывел из строя танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, направив беспилотник с боеприпасом точно в люк наводчика. Видео с поражением украинской бронетехники есть в распоряжении ТАСС.

"Экипаж наших противников в ходе атаки браво бросил свой танк, который какое-то время двигался, но после застрял. Чтобы минимизировать расходы на уничтожение решил влететь ему прямо в люк", - рассказал агентству оператор дрона.

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На кадрах объективного контроля видно, что после попадания в люк наводчика вражеский танк загорелся и вышел из строя.

FPV-дрон "Упырь" разработан в Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов, и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. В процессе боевого применения в ходе СВО он положительно зарекомендовал себя против лодок с десантом на Днепре, скрытых блиндажей и опорных пунктов противника. Дрон может нести гранаты к РПГ-7, такие как ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды, сделанные военными непосредственно в зоне боевых действий. Команда разработчиков создала воздушный ретранслятор "Удлинитель", увеличивающий дальность полета "Упыря" в два раза.