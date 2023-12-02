МО РФ сообщило о предотвращении высадок боевых групп ВСУ на левый берег Днепра за неделю

Российские силы нанесли поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Тягинки, Токаревки и Садового Херсонской области, заявили в ведомстве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Украинские войска за прошедшую неделю предпринимали неудачные попытки высадиться на левый берег Днепра на херсонском направлении, упреждающие действия со стороны Вооруженных сил РФ привели к потерям ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате упреждающих действий войск РФ противник потерял до 450 военнослужащих и 62 единицы техники. Кроме того, ВС РФ уничтожили 2 диверсионно-разведывательные группы противника и взяли в плен 14 украинских военнослужащих

Помимо этого, российские силы нанесли поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Тягинки, Токаревки и Садового Херсонской области.