МО РФ сообщило, что ВСУ за неделю потеряли на южнодонецком направлении более 880 военных

Украинская армия также потеряла 6 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии, заявили в ведомстве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю на южнодонецком направлении составили свыше 880 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Константиновка и Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю составили свыше 880 военнослужащих, танк, 6 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.