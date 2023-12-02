МО РФ сообщило об отражении 18 атак ВСУ на купянском направлении

Потери противника превысили 315 военных, заявили в ведомстве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские военные за неделю улучшили положение по переднему краю в районе Синьковки Харьковской области, а также отразили 18 атак ВСУ на купянском направлении. Потери противника превысили 315 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области и отразили 18 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области", - сказали в ведомстве.

Потери противника за неделю составили свыше 315 военнослужащих, 2 танка, 8 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 7 орудий полевой артиллерии.