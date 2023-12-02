МО РФ сообщило о поражении топливохранилища и стоянки авиатехники ВСУ за неделю

Как заявили в ведомстве, также поражены шесть радиолокационных станций

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ВС РФ за неделю поразили топливохранилище и стоянку авиатехники на аэродроме Миргород в Полтавской области. Как сообщили в Минобороны РФ, также поражены шесть радиолокационных станций.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение недели поражены: топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18", - говорится в сообщении.