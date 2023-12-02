МО РФ сообщило об отражении 13 атак ВСУ на краснолиманском направлении за неделю

Противник потерял более 950 военнослужащих и 28 единиц вооружений и техники, заявили в ведомстве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю отразили 13 атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Противник потерял более 950 военнослужащих и 28 единиц вооружений и техники, сообщило Минобороны России.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили тринадцать атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в районе Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Всего на этом направлении потери ВСУ за неделю составили "более 950 военнослужащих убитыми и ранеными, 7 боевых бронированных машин и 21 автомобиль".