Комплексы "Искандер-М" Балтфлота провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов

Боевые расчеты ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" (ОТРК) Балтийского флота в Калининградской области провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов в рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

"В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника. После выполнения электронных пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара военнослужащие осуществили маневр по смене позиционного района", - говорится в сообщении.

ОТРК "Искандер-М" способен с высокой точностью поражать цели на дальностях до 500 км. Комплекс предназначен для уничтожения наиболее важных объектов противника.

Кроме того, боевые расчеты ракетного соединения армейского корпуса флота отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. Особое внимание в ходе мероприятия боевой подготовки было уделено вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин. К участию в учении были привлечены около 100 военнослужащих, задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.

Также свыше тысячи мотострелков и морских пехотинцев Балтийского флота в рамках плановых занятий на полигонах, расположенных в Калининградской области приступили к выполнению боевых стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин. В ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащие отрабатывают навыки ведения современного общевойскового боя. На полигонах военнослужащие выполняют комплексы боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, среди которых - действия подразделения в обороне, в наступлении и в ходе ведения инженерной разведки местности.

Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, поражаются из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов. Более половины боевых упражнений проводятся в темное время суток. Для ведения прицельного огня в условиях ограниченной видимости применяются ночные прицелы и приборы ночного видения, а также осветительные ракеты. В плановых занятиях по боевой подготовке принимают участие более тысячи военнослужащих и задействовано около 70 единиц военной техники.