Удар нанесли расчетом гаубицы Д-30

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-30 российских десантников поразил опорные пункты ВС Украины, уничтожив отделение украинских военных, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В районе Андреевки, к югу от Артемовска, расчеты беспилотной авиации обнаружили до отделения пехоты ВСУ в укрытии. Для ее уничтожения была применена артиллерия десантников из Приморья. Для уничтожения живой силы в укрытиях применялись осколочно-фугасные снаряды, что позволило нанести максимальный урон личному составу ВСУ и разрушить укрытия, в которых пытались прятаться националисты. 122-мм гаубица Д-30 вела огонь по противнику с закрытых огневых позиций, уничтожив скопление личного состава в укрытиях опорных пунктов", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские десантники в районе Артемовска с помощью FPV-дронов уничтожили два опорных пункта и отделение бойцов Вооруженных сил Украины.