Российские десантники уничтожили две украинские БМП под Вербовым в Запорожье

В Министерстве обороны России уточнили, что машины выдвигались для атаки на позиции ВС РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские десантники сожгли две БМП украинских военных в районе Вербового в Запорожской области, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Меткими выстрелами артиллерии и пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" десантники уничтожили две боевые машины пехоты украинских формирований с экипажами внутри", - рассказали в ведомстве, добавив, что бой произошел в районе Вербового.

В Минобороны отметили, что БМП выдвигались для атаки на позиции ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские десантники в Херсонской области уничтожили десант Вооруженных сил Украины, который намеревался высадиться на левый берег Днепра.