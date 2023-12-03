Для винтовки ОСВ-96 разработали моноэлементные пули, способные пробить броневики НАТО

Меньшее количество элементов пули уменьшает риск ошибок нестабильности, заявил специалист ЦКИБ СОО Алексей Матвеев

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Новые моноэлементные пули, выточенные из цельного прутка стали, разработаны для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96. Об этом в эфире телепередачи "Военная приемка", выходящей на телеканале "Звезда", рассказал специалист Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивного-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) Алексей Матвеев.

"Если штатные боеприпасы обладают многоэлементными пулями, то в данном патроне пуля уже одноэлементная, то есть она сделана, выточена из цельного прута стали", - пояснил Матвеев.

Он уточнил, что меньшее количество элементов пули уменьшает риск ошибок нестабильности.

Новый патрон способен поразить легкий броневик на дистанции до двух километров. Так, по словам Матвеева, на расстоянии 100 м пуля пробивает борт БТР, стоящего на вооружении стран НАТО.

ОСВ-96 - российская крупнокалиберная снайперская винтовка, предназначенная для поражения живой силы и техники противника на больших дистанциях. Винтовка использует мощный патрон 12,7 на 107 мм (как пулеметный, так и специализированный снайперский), ее прицельная дальность составляет 1 800 м. Объем магазина ОСВ-96 - пять патронов. Винтовка стоит на вооружении Минобороны, МВД и ФСБ России.