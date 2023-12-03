МО РФ рассказало о поражении командного пункта центра управления ПВО ВСУ

За прошедшие сутки также была поражена живая сила и техника противника в 107 районах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки поразили в районе Днепропетровска заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования Вооруженных сил Украины "Восток". Также поражены склады горючего в Полтавской области и арсенал боеприпасов в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска, склады горючего в районах Миргорода Полтавской области и города Хмельницкий, арсенал боеприпасов в Николаевской области", - говорится в распространенном сообщении.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки также была поражена живая сила и техника противника в 107 районах.