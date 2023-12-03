3 декабря, 11:05,
обновлено 3 декабря, 11:12
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Они составили до 250 военнослужащих

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки до 250 военнослужащих на краснолиманском направлении.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что также нанесено поражение скоплениям живой силы 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. 

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