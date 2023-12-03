МО РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

Они составили до 85 военнослужащих

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки составили до 85 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Потери ВСУ на данном направлении составили до 85 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что подразделения Восточной группировки войск во взаимодействии с артиллерией также нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики.