Силы ПВО РФ сбили за сутки восемь украинских БПЛА

Также уничтожены две ракеты С-200 и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за сутки сбили восемь украинских беспилотников, а также две ракеты С-200 и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Подкуйчанск Луганской Народной Республики, Славное, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Песчановка и Виноградное Херсонской области и Вербовое Запорожской области, а также переоборудованные для поражения наземных целей две зенитные управляемые ракеты С-200 и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9 361 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 759 танков и других боевых бронированных машин, 1 187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 224 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15 876 единиц специальной военной автомобильной техники.