Самолеты и БПЛА коалиции шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что в результате атаки со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб погиб один и получили ранения трое сирийских военнослужащих

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пара истребителей F-15, пара истребителей Rafale, самолет радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W и многоцелевой беспилотный летательный аппарат проамериканской коалиции за прошедшие сутки шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale, самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сказал Кулить.

Он уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ). В результате снайперского огня и огня из ПТРК со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб убит один и получили ранения трое сирийских военнослужащих.

"В провинции Латакия в результате минометных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных войск трое сирийских военнослужащих получили ранения", - добавил он.