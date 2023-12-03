Минобороны РФ предложило изменить требования к здоровью для военной службы

В ведомстве заявили о необходимости совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ разработало проект постановления правительства, который вносит изменения в требования к состоянию здоровья призывников, контрактников и мобилизационного резерва с учетом опыта специальной военной операции. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Изменения предлагается внести в "Положение о военно-врачебной экспертизе". "Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", - отмечается в проекте.

Предполагается, что действие документа будет распространяться на граждан при постановке на воинский учет, призыве на военную службу и поступлении на военную службу по контракту, а также на граждан, поступающих в мобилизационный резерв и призываемых на военные сборы. Планируемый срок вступления постановления в силу - декабрь 2024 года.