Дрон-камикадзе "Привет-82" получил опцию управления из укрытия на основе опыта СВО

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Конструкторское бюро "Око" модернизировало дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82" на основе отзывов и рекомендаций, полученных по итогам боевого применения аппарата в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Мы продолжали вести работу над улучшением "Привет-82", получая отзывы и рекомендации в ходе боевого применения аппарата в зоне спецоперации. Постепенно была создана новая модификация аппарата - "Привет-82М1". Новая наземная станция позволяет управлять дроном из подвала или блиндажа, поместив ретрансляторы видео и управления с направленной антенной на возвышенность. Безопасность расчета - это наш приоритет", - заявили в КБ.