Станцию-антидрон "Антифурия" начали производить в виде чемодана в целях маскировки

В НПО "Кайсант" уточнили, что на 2 кг уменьшили вес изделия

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Производитель изменил внешний вид мобильной станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Аргус-Антифурия", предназначенной для подавления беспилотных летательных аппаратов, в целях сокрытия установки от средств разведки противника. Об этом ТАСС сообщили в НПО "Кайсант".

"Станция "Аргус-Антифурия" полностью поменяла свой внешний вид: теперь она сделана в виде чемодана и стала более удобной, мобильной. Также у станции спрятаны антенны. Теперь ее невозможно засечь с точки зрения камер. Когда отслеживают любое противодронное оборудование, то засекают его по форм-фактору. Поэтому мы сделали станцию максимально нейтральной, чтобы она в принципе не была похожа на антидрон", - заявили в организации.

Производителю также удалось уменьшить вес изделия. "Ранее станция весила 18 кг, в настоящее время ее вес составляет 16 кг, причем, вместе с треногой для установки", - отметили в НПО "Кайсант".

По словам собеседника ТАСС, модернизация "Антифурии" была произведена в целях большего удобства эксплуатации изделия в зоне спецоперации. "Мы провели определенные испытания и выявили, что форм-фактор станции неудобен для эксплуатации непосредственно в зоне СВО, и полностью поменяли ее внешний вид. Теперь верхняя часть установки стала гораздо удобнее с точки зрения переноски, возведения в рабочее положение, ее быстрее подключать. Не надо ничего прикручивать: берется этот чемодан, ставится на магните на треногу - и станция готова", - подчеркнули в организации.

Ранее сообщалось, что мобильная установка предназначена для подавления любых беспилотных летательных аппаратов, включая боевые дроны дальнего действия. "Антифурия" может устанавливаться на треногу высотой до 3 м, крепиться на автомобили-пикапы, а также размещаться на базе стационарных постов наблюдения.