В Минобороны РФ заявили, что взятие Артемовского в ДНР шло при помощи авиации и дронов

По информации ведомства, силы украинской армии были деморализованы после точных ударов по пунктам управления

ТАСС, 4 декабря. Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России из состава группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Артемовское (Хромово) Донецкой Народной Республики при поддержке авиации, а также артиллерии и авиаразведке с дронов, сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ.

В конце ноября в министерстве сообщали, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Артемовское в Донецкой Народной Республике, отбросив Вооруженные силы Украины (ВСУ).

"В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха, десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в н. п. Артемовское и на его подступах. В результате контрбатарейной борьбы, артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики ВСУ", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что силы украинской армии были деморализованы после точных ударов по пунктам управления. Подавив огневые средства десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМП-2 и БМД-2 пошли на штурм. "Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп. В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенным пунктом", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть солдат ВСУ сложила оружие и сдалась в плен.