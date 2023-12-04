Минобороны РФ сообщило об уничтожении на купянском направлении замаскированных позиций ВСУ

В ведомстве пояснили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в ликвидации спрятанных позиций и артиллерийских орудий украинских военных

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Расчеты пушек "Гиацинт-Б" Западной группировки войск ВС РФ уничтожили замаскированные артиллерийские позиции Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач артиллеристы наносят удары по выявленным замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, и скоплениям живой силы противника. <...> Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированных позиций и артиллерийских орудий противника", - сообщили в Минобороны.

Уточняется, что стрельба велась из 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б". Отмечается, что артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям ВСУ, в том числе замаскированным, в зоне специальной военной операции на купянском направлении.