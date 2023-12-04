Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ завершил визит во Вьетнам

Далее он отправится на Филиппины

ХАНОЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в составе большого противолодочного корабля (БПЛ) "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" завершил деловой визит в международный порт Камрань центральной вьетнамской провинции Кханьхоа и взял курс на Филиппины.

В Камрань отряд пришел 2 декабря из Камбоджи, выполняя задачи дальнего морского похода. В минувшие дни тихоокеанцы встретились с командованием 4-го военно-морского района Вьетнамской народной армии (ВНА), руководством Народного комитета (администрации) провинции Кханьхоа, а также провели товарищеские спортивные соревнования с вьетнамскими моряками и осмотрели достопримечательности города Нячанг.

На встрече с российскими моряками представители командования 4-го военно-морского района ВНА и Народного комитета Кханьхоа подтвердили, что вьетнамская сторона приветствует визит отряда боевых кораблей ТОФ и считает, что он послужит на благо укрепления традиционно дружеских отношений между вооруженными силами и народами двух стран.

БПЛ "Адмирал Пантелеев" посетил и приветствовал моряков генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков. В беседе с корреспондентом ТАСС он отметил, что ставшие в последние годы регулярными визиты российских военных кораблей в порты Вьетнама "вносят значительный вклад в укрепление дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в интересах мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире".