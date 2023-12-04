Студентов-добровольцев наградили за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО

Награждение прошло в ходе телемостов с родственниками, преподавателями и сокурсниками

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Студенты-добровольцы российских вузов, участвующие в специальной военной операции (СВО) на Украине, награждены ведомственными наградами Минобороны РФ. Награждение прошло в ходе телемостов с родственниками, преподавателями и сокурсниками, сообщили в оборонном ведомстве.

"В телемостах приняли участие студенты вузов, проходившие обучение в высших учебных заведениях и взявшие академические отпуска для участия в специальной военной операции. <…> В прямом эфире перед участниками видеоконференции военнослужащие были награждены ведомственными наградами Минобороны России, а также почетными грамотами от лица командования общевойсковых армий за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении военного ведомства.

Телемосты были организованы командованием общевойсковых армий Восточного и Южного военных округов между пунктами временной дислокации подразделений группировок войск на территории Херсонской и Запорожской областей, а также Майкопским государственным технологическим университетом и Приамурским государственным университетом в Биробиджане.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, в ходе телемостов студенты-добровольцы смогли увидеться по закрытой видео-конференц-связи со своими родными и близкими, пообщаться с преподавателями, однокурсниками и друзьями.

"Проявляя высокий уровень патриотизма и гражданской ответственности, студенты российских вузов берут академические отпуска для участия в специальной военной операции", - акцентировали внимание в оборонном ведомстве.

Министерство регулярно организует телемосты из зоны проведения СВО для поддержания боевого духа личного состава и информирования семей военнослужащих.