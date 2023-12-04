Министр обороны Нигера встретился с замглавы МО РФ Евкуровым в Ниамее

Представители российского Минобороны прибыли в страну с рабочим визитом

ПРЕТОРИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил Нигер в составе делегации, российских представителей оборонного ведомства встретил министр национальной обороны страны генерал Салифу Моди. Об этом сообщили государственные СМИ Нигера.

По данным госагентства ANP, встреча прошла 3 декабря в международном аэропорту Ниамея. Гостелеканал ORTN передает, что представители Минобороны РФ прибыли в страну с рабочим визитом.

Агентство информирует, что после прихода к власти в западноафриканской республике военных "отношения между Нигером и РФ укрепились", в частности в рамках борьбы с терроризмом.

Как сообщает медиаресурс организации коллективной обороны "Альянс государств Сахеля", ранее Евкуров посетил соседей Нигера - Мали и Буркина-Фасо.