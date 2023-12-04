Больше 30% поставок вооружений "Рособоронэкспорта" приходится на страны Африки

Генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев сообщил, что общая сумма контрактов со странами региона по итогам года превысит $5,2 млрд

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Доля экспорта военной продукции из России в страны Африки в 2023 году превысила 30% от общего объема поставок "Рособоронэкспорта". Общая сумма контрактов со странами региона по итогам года превысит $5,2 млрд, сообщил генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев в преддверии Международной выставки оборонной промышленности EDEX 2023 в Каире.

"EDEX - самая масштабная оборонная выставка на африканском континенте. "Рособоронэкспорт" ведет активное военно-техническое сотрудничество с 80% стран региона. Доля экспорта в страны Африки в 2023 году превысила 30% от общего объема поставок "Рособоронэкспорта", а контрактация компании в регионе по итогам года составит более $5,2 млрд", - привели его слова в пресс-службе компании.

Михеев отметил, что на выставке в Каире "Рособоронэкспорт" будет налаживать сотрудничество по направлениям, намеченным в ходе саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, а также продолжит финализацию договоренностей со странами Ближнего Востока, достигнутых на прошедшем в ноябре авиасалоне Dubai Airshow 2023.