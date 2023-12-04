На СВО погиб замкомандующего 14-м армейским корпусом генерал-майор Завадский

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования родным и сослужицам военнослужащего

ВОРОНЕЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский. <...> До августа 2021 года он командовал 4-й гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией, с которой у Воронежской области налажены давние добрые отношения", - написал он.

Гусев выразил соболезнования родным и близким Завадского, а также добавил, что офицер до конца был верен долгу, призванию защитника Отечества.

"Везде, куда направляла его Родина, показывал пример верности долгу, свидетельством чему являются многочисленные награды. Убежден, что имя Владимира Завадского, мужественного офицера, настоящего генерала и достойного человека, навсегда останется в летописи славы Отчизны", - добавил губернатор Воронежской области.