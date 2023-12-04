4 декабря, 10:45,
обновлено 4 декабря, 10:48

В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в двухлетней срочной службе

Владимир Смирнов/ ТАСС
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Комитет по обороне такой вопрос не обсуждает, сообщил его глава Андрей Картаполов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Необходимости в увеличении срока службы в армии по призыву до двух лет на сегодня нет, комитет Госдумы по обороне такой вопрос не обсуждает. Об этом журналистам сообщил глава комитета Андрей Картаполов.

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Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев ("Единая Россия") в своем Telegram-канале выразил мнение, что срок срочной службы должен составлять два года.

"Что касается позиции комитета Госдумы по обороне, то эти заявления никак с ней не коррелируются. Мы были, есть и остаемся убежденными сторонниками того, что на сегодняшний день никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет", - отметил Картаполов. По его словам, высказывание депутата было "его абсолютно личным и частным мнением", на которое он имеет право. 

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