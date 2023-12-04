Нетрезвый водитель-механик БМП привез группу бойцов ВСУ на российские позиции

Пленный военнослужащий рассказал об обстоятельствах произошедшего

ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий, стрелок 15-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Грядыль попал в плен по вине нетрезвого механика-водителя боевой машины пехоты (БМП), который по ошибке отвез украинских военнослужащих на российские позиции. Об этом ТАСС сообщили источники.

"Нас привезли на позиции в районе Новомайорского 10 сентября около 12 часов ночи. Наша задача была сидеть в окопе, до которого мы не дошли, и держать оборону, чтобы русский солдат не захватил окоп. А потом должны были другие поменять нас. Мы посидели там [на позициях] день и ночь. Днем приехала коробочка - БМП-1, мы загрузили двоих "трехсотых" и одного "двухсотого" и сами сели, должны были ехать к себе [в пункт постоянной дислокации]. Но наш водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он сказал, что забыл дорогу и привез нас прямо к русским солдатам", - рассказал пленный.

Он утверждал, что несколькими днями ранее этот же механик-водитель привез группу украинских штурмовиков на минное поле. При высадке из БМП, как уточнил пленный, погибли сразу пять человек.