4 декабря, 11:25,
обновлено 4 декабря, 11:31
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении атаки штурмовых групп ВСУ в Харьковской области

Потери противника составили до 35 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаку штурмовых групп механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

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Общие потери противника на купянском направлении за сутки составили до 35 военных, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили там. 

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