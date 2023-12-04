МО РФ сообщило об отражении атаки штурмовых групп ВСУ в Харьковской области

Потери противника составили до 35 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаку штурмовых групп механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Общие потери противника на купянском направлении за сутки составили до 35 военных, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили там.