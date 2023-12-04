МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на херсонском направлении

Они составили до 50 военных, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица "Гиацинт"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на херсонском направлении до 50 военных, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу "Гиацинт". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица "Гиацинт", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что на херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области.