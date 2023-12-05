Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на купянском направлении

В ведомстве также рассказали, что после обнаружения цели информацию о ней передали расчету самоходного миномета 2С4 "Тюльпан", находившемуся на боевом дежурстве в районе ожидания

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" выявили и уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад", действующего на купянском направлении в зоне проведения СВО, вскрыли и во взаимодействии с артиллерией уничтожили склад боеприпасов противника", - заявили в оборонном ведомстве РФ.

Как отметил командир взвода с позывным Ворон, разведчики непрерывно осуществляют поиск и наблюдение за действиями противника. "Работаем постоянно в соответствии с одним из основных принципов разведки - непрерывностью. В этот раз с помощью средств аэроразведки был выявлен склад боеприпасов ВСУ. Косвенные признаки при последующей доразведке были подтверждены. Мы засекли момент разгрузки-погрузки", - рассказал боец.

В Минобороны РФ также рассказали, что после обнаружения цели информация о ней была передана расчету самоходного миномета 2С4 "Тюльпан", находившемуся на боевом дежурстве в районе ожидания. "Считанные минуты понадобилось, чтобы рассчитать координаты, занять нужную огневую позицию и нанести поражение. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели", - подчеркнули в ведомстве.