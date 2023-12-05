Приморский край отправил партию оружия и снаряжения для бойцов СВО

В их числе 20 новых винтовок с оптическими и тепловизионными прицелами

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Приморье отправило очередную партию снаряжения для бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Правительство края закупило 20 новых винтовок с оптическими и тепловизионными прицелами, рации. Первая партия предназначена для подразделений 5-й армии", - сообщили в пресс-службе.

Глава региона Олег Кожемяко отметил, что сами бойцы на запорожском направлении просили такие винтовки. Он пообещал подготовить для группы инструкторов-снайперов еще одну партию.

Третьей отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде также передали квадрокоптеры, различное спецоборудование и снаряжение, оружейные принадлежности, теплые вещи, газовые печи.

"Бойцы являются образцами героизма и мужества в наступлении и обороне. Будем и дальше обеспечивать вас всем необходимым", - подчеркнул губернатор.

Также Кожемяко передал новое оборудование для шитья волонтерам всероссийского движения "Золотые руки ангела" в регионе. Общественники шьют для бойцов тактические носилки, подсумки, эвакуационные тросы и маскировочные сети, помогая фронту. Общая сумма закупок оборудования составила 400 тыс. рублей.

Регион регулярно передает приморским соединениям в зоне СВО комплекты снаряжения, оружия и необходимых предметов. Закупка грузов и передача происходит за счет бюджета краевого правительства, а также на средства благотворительных организаций и пожертвования.