МО РФ сообщило об отражении атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 35 военнослужащих

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили за сутки три атаки штурмовых групп механизированной и мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в ходе активных действий отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Песчаное, Берестовое Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили там.