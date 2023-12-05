МО РФ сообщило об отражении атаки штурмовой группы ВСУ на запорожском направлении

По данным ведомства, потери ВСУ на этом направлении составили до 50 военнослужащих

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские войска на запорожском направлении отразили атаку штурмовой группы бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Успеновки, а также нанесли поражение живой силе и технике бригады противника в районе Работина и Дорожнянки. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области. Также ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Дорожнянка Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 50 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 4 пикапа и орудие "Гиацинт-Б".