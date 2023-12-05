МО РФ заявило об уничтожении до 245 военных ВСУ на южнодонецком направлении

В ведомстве сообщили, что также уничтожены гаубицы "Мста-Б" и Д-30 ВСУ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские войска в течение суток уничтожили на южнодонецком направлении до 245 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. За сутки уничтожено до 245 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.