Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 270 военнослужащих

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отражено на донецком направлении, общие потери противника за сутки составили до 270 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 270 военнослужащих и 2 боевые бронированные машины", - сообщили там.