МО РФ заявило о поражении склада вооружения теробороны ВСУ в районе Херсона

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации поразили склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Херсона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Поражены склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны в районе города Херсона", - отмечается в сообщении.
По данным военного ведомства РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 103 районах.