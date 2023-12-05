5 декабря, 11:22, Военная операция на Украине МО РФ заявило о поражении склада вооружения теробороны ВСУ в районе Херсона

В Минобороны сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника ВСУ в 103 районах