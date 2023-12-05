5 декабря, 11:22,
обновлено 5 декабря, 11:33
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о поражении склада вооружения теробороны ВСУ в районе Херсона

В Минобороны сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника ВСУ в 103 районах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации поразили склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Херсона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Поражены склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны в районе города Херсона", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 103 районах. 

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