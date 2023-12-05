В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на херсонском направлении

В ведомстве сообщили, что потери противника составили до 40 военнослужащих

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на херсонском направлении до 40 военных, самоходную артиллерийскую установку М-109 Paladin и артсистему М777 производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации общие потери противника составили до 40 военнослужащих, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М-109 Paladin, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в ведомстве.