МО РФ сообщило, что средства ПВО сбили два МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ

По данным Минобороны, также сбита противорадиолокационная ракета HARM

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы России средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили два самолета МиГ-29, вертолет Ми-8 и ракету HARM, а также уничтожили 74 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березнеговатое Николаевской области, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Кроме того, уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении. Также была сбита противорадиолокационная ракета HARM, добавили в Минобороны.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 547 самолетов и 257 вертолетов противника, 9 465 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 807 танков и других боевых бронированных машин, 1 187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15 939 единиц специальной военной автомобильной техники.