Военные РФ обеспечили ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

В МО РФ сообщили, что в целях безопасности с 06:00 до 18:00 объявлялся режим прекращения огня

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие обеспечили ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 06:00 до 18:00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что перед началом движения в пункте перехода прибывших для ротации международных наблюдателей российские саперы обследовали данное место на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, оставшихся в результате обстрелов территории Запорожской области украинскими войсками.

В министерстве отметили, что после завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.

По данным ведомства, в составе миссии прибыли четыре инспектора, задача которых - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС.

"После короткой передачи дел на Запорожской АЭС прибывшим наблюдателям, находившиеся в течение прошедшего месяца представители МАГАТЭ были безопасно доставлены военнослужащими Минобороны России и Росгвардии к месту перехода, где убыли на территорию Украины", - рассказали в Минобороны.