МО РФ показало кадры уничтожения экипажами Т-72Б3 позиций ВСУ на купянском направлении

Огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции и живую силу подразделений Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении по данным подразделений разведки были выявлены позиции и скопление живой силы противника. Для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений экипажи танков Т-72Б3 Западной группировки войск незамедлительно выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар, отработав по выданным координатам", - сказали в ведомстве в комментарии к кадрам боевой работы экипажей танков.

Там уточнили, что огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата, его же камера фиксировала попадание. Кадры объективного контроля подтвердили, что позиции боевиков были разгромлены.

В министерстве отметили, что после проведения боевой стрельбы танковые экипажи совершили смену огневых позиций на запасные, для исключения нанесения ответного огня со стороны противника. "Сеть огневых точек и оперативных укрытий позволяет экипажам из режима ожидания выйти на рубеж открытия огня за считанные минуты, выполнить огневое воздействие и незаметно для противника и его разведки убыть в запасные районы", - пояснили в ведомстве.